هالة صدقي عن مشاركتها بـ«فاتن أمل حربي»: «عايشين في مجتمع ذكوري»

أكدت الفنانة هالة صدقي، أنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل فاتن أمل حربي، موضحةَ أنها اعتذرت عن الأعمال التي عُرضت عليها في آخر عامين: «إني ألاقي موضوع مهم أو حاجة حلوة كان صعب».

وأضافت صدقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة» على القناة الأولى: «سعدت وتشرفت بهذا اللقاء، أن أكثر ما شجعها على المشاركة في المسلسل موضوعه، إذ تعاني منه نساء كثيرات»، متابعةً: «إحنا في عالم ذكوري، مش مجرد كلام بنقوله، وفي قوانين بقالها مئات السنين».

المسلسل يحاول تحسين وضع السيدات

وتابعت، أن المجتمع تغيّر ومعه تغيّر وضع المرأة: «أشعر أننا كتيبة في معركة، نحاول تحسين وضع السيدات وتغيير وضع المرأة المصرية حتى تستطيع الحصول على حقوقها».

وأشارت هالة صدقي، إلى إنها تتمنى أن يحدث المسلسل تغييرات في التشريعات، على غرار ما حدث بعد عرض فيلم أريد حلا: «هي دي رسالة الفن الحقيقية، إننا نغير في مجتمعنا اللي عايشين فيه».

فريق العمل كتيبة

ولفتت، إلى أن هناك تقصيرًا في الإنتاج بخصوص مناقشة الموضوعات الهامة: «في مسلسل فاتن أمل حربي، أنا لست بطلة المسلسل، لكنني بطلة في دوري، وأعتبر أن فريق العمل كتيبة، ولا أهتم إلا بتقديم شيء يفيد مجتمعي .. خلاص، أخدت كل حاجة من الفن، وواجبي إني أفيد مجتمعي».

وواصلت: «بالنسبة إلى الأعمال الدرامية التي تناقش مشكلات المرأة المصرية، فإننا لن نجدها بثقل كبار مهمين .. لأننا عندنا كبار كتاب وتقال قاعدين في البيت، ودول اللي بيشكلوا وجدان المجتمع المصري وأخلاقياته».