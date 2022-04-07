أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 7-4-2022.. بين متراجع ومستقر

سجّلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 7-4-2022، تباينا سعريا في البنوك المختلفة، حيث شهدت استقرارا في سعر الدولار وارتفاعا فى الريال السعودي وتراجعا في سعر بيع وشراء اليورو أمام الجنيه المصري.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وهي كما يلي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه

وجاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري، كالتالي:

- سعر بيع الدولار 18.34 جنيه مقابل 18.24 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو 20.0511 جنيه مقابل 19.8378 جنيه للشراء.

- سعر بيع الجنيه الإسترليني 24.0364 جنيه مقابل 23.8287 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدينار الكويتي 60.2002 جنيه مقابل 57.5939 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي 4.8896 جنيه مقابل3 4.859 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدرهم الإماراتي 4.9933 جنيه مقابل 4.9629 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 7-4-2022، أعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 18.27 جنيه، فيما وصل سعره في بنك التعمير والاسكان 18.30 جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار.

فيما سجّل بنك التعمير والإسكان كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 20.20782 جنيه، وحصل البنك المركزي المصري على المركز الأول، كأفضل بنك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.0477 جنيه.

وحقق الريال السعودي أعلى سعر بيع في بنك cib بـ4.87 جنيه، كما يعد بنك التعمير والإسكان الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.8777 جنيه.

وعُرض الجنيه الإسترليني في بنك الاستثمار العربى كأفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، بسعر 23.9316 جنيه، ويعد الأهلي المصري الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 24.0126 جنيه.

وجاء بنك بلوم في أول قائمة البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 59.9455 جنيه، وصُنِف بنك التعمير والاسكان الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 60.1776 جنيه، كما احتل بنك المصرف العربي الدولي، قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.9715 جنيه، فيما جاء بنك التعمير والاسكان كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.9891 جنيه.