ضبط 1208 قضية تموينية متنوعة من بينها حجب سلع غذائية وبيع بأعلى من السعر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 1208 قضية تموينية متنوعة من بينها 13 قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت 138.419 طن «دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – مسلى – أرز - أعلاف»، وكذا 104 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت 11 طن أسمنت و18.580 طن «دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز »، و543 علبة سجائر و18 إسطوانة بوتاجاز.

ضبط 226 قضية فى مجال المخابز

كما تم ضبط 226 قضية فى مجال ضبط قضايا المخابز عبارة عن 12 قضية دقيق «تجميع – تصرف» و3 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر، و64 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و106 قضية إنتاج خبز ناقص وزن، و15 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق، و10 قضايا توقف عن الإنتاج، و16 قضية أخرى، بمضبوطات بلغت 3.050 طن دقيق مدعم و4350 رغيف.

وتمكنت حملات شرطة التموين بالتعاون مع الجهات المعنية من ضبط 13 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها؛ 100 كيلوجرام مكرونة، و18 أسطوانة بوتاجاز و190371 عبوة و4350 رغيف بلدي، وكان من ضمن المضبوطات أيضًا:

- ضبط 41.38 طن سكر حر وزيت طعام وأرز أبيض، مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، وكانت بحوزة المدير المسئول عن مخزن بمحافظة القاهرة.

- ضبط 21 طن سكر حر بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، كانت بحوزة المدير المسئول عن مخزن بمحافظة الفيوم.

- ضبط 9 أطنان أرز أبيض وسكر حر، بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

- ضبط 3.5 طن تمور، معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مدير محل باالقاهرة.

ضبط أكثر من طن سكر تمويني في الأسواق

- ضبط 1.1 طن سكر تمويني مدون عليها إحدى العلامات التجارية، تم تجميعه وعدم صرفه للمواطنين للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، بحوزة بدال تمويني بمحافظة الجيزة .

- ضبط 10 أطنان أسمنت بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك محل لتجارة مواد البناء بالمنوفية.

- ضبط 9.3 طن أسماك مجمدة، بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بالقليوبية.

ضبط أكثر من 3 أطنان لحوم مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها

- ضبط 3.12 طن لحوم مجمدة بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد غش المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.

- ضبط 31700 عبوة سلع غذائية «مقرمشات - شيكولاتة»، بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، بحوزة مدير مسئول عن مخزن بدون ترخيص بالغربية .

- ضبط 5 أطنان إضافات أعلاف كربونات كالسيوم، معبأة داخل عبوات بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف حيوانية بالمنوفية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.