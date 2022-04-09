ضبط 297 مسجل خطر وتحرير 1454 قضية تهرب ضريبي بـ684 مليون جنيه خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة في نطاق محافظات «دمياط وبورسعيد والدقهلية» والسحر والجمال في نطاق محافظتي «الشرقية والإسماعيلية»، عن ضُط 51 متهمًا، وبحوزتهم 26 سلاحا ناريا، و41 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 297 عنصرا إجراميا شديد الخطورة

كما ضبط 297 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، في نطاق مديريات أمن أسيوط والجيزة والغربية والدقهلية والإسكندرية وبني سويف والقليوبية والشرقية والسويس والمنيا وبورسعيد والمنوفية ودمياط والأقصر وسوهاج وكفر الشيخ، وقنا والبحر الأحمر، والإسماعيلية والفيوم ومطروح والبحيرة، وبحوزتهم 130 سلاحًا ناريًا وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة، وتنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

ضبط 8937 قضية في حملات تموينية

وخلال الحملات، ضبط نحو 8937 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات وزنت 2354.729 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 341 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت 863.634 طن و145247 ألف عبوة غذائية و93488 ألف قطعة متنوعة.

كما ضبط 72176 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد 60.552.650 مليون جنيه.

وفي مجال التهرب الضريبي ضُبط نحو 1454 قضية بمبالغ مالية بلغت 684,858,836 مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارٍ فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 1.303.871 مليون جنيه.