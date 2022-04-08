ضبط 48 قضية مخدرات خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات.. عقب تقنين الإجراءات وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكل أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

إلقاء القبض على 61 متهما

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 48 قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 61 متهما.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر البانجو، وزنت «11,600 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش، وزنت «11,480 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين، وزنت «4,840 كيلو جرام».

كمية من مخدر الآيس «الشابو»، وزنت «930 جرام».

كمية من مخدر الأفيون، وزنت «32 جرام».

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت «30 جرام».

«2086» قرص مخدر.

«23» أمبول مخدر.

«7046» قرصا مخدرا لعقار الترامادول

«46» لاصق مخدر.

«2000» قرص مخدر لعقار الكبتاجون.

تنفيذ «11» حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط «مبالغ مالية – طبنجة صوت – فرد خرطوش – 2 طلقة خرطوش – 63 هاتف محمول – 3 سيارة – 5 دراجات نارية – 2 ميزان – 12 قطعة سلاح أبيض – 4 قطع مشغولات ذهبية».

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان.. وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.