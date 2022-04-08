ضبط هاربة محكوم عليها بأكثر من 60 حكما قضائيا في البحيرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليها هاربة «مطلوب التنفيذ عليها في 62 حكم حبس جزئي في قضايا تبديد، بلغت مدد حبس 38 سنة، بتغيير محل إقامتها والإقامة بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة خشية ضبطها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها اعترفت بصحة الأحكام الصادرة ضدها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.