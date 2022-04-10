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ضبط 6147 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وتحصيل 306 آلاف جنيه غرامات

كتب:

محمد بركات
11:52 ص | الأحد 10 أبريل 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (6147) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6123) شخص بقيمة 306,150 جنيه ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (24) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (481) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (127) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (560) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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