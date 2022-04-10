نقل موظف من ذوي الإعاقة لأقرب مكان عمل للسكن، أمر قد لا يعرفه الكثير من أصحاب الإعاقات شروطه التي كفلها القانون، وقد يضطر لترك العمل لوجود مشقة عليه في الذهاب والإياب من العمل، وهو ما يدفع الكثير للتساؤول عن تلك الشروط التي تمكنه من النقل لمكان قريب من مسكنه.

استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد شروط نقل موظف من ذوي الإعاقة لأقرب مكان عمل للسكن، على النحو التالي:

شروط يجيب توافرها

بحسب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن هناك عدد عن الشروط الواجب توافرها لنقل الموظف من ذوي الإعاقة داخل الوحدة لأقرب مكان عمل للسكن، وفقا لقانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التفيذية بالباب الرابع الخاص بالترقية والنقل والندب والإعارة، وهي كالتالي:

1- في البداية يجب تقديم الموظف من ذوي الإعاقة طلب النقل بنفسه.

2- كما يشترط أن يكون النقل لأقرب مكان عمل للسكن داخل الوحدة.

3- وأخيرا كشرط أساسي يجب أن يوجد بالمكان المنقول إليه وظيفة تناسب حالة الموظف من ذوي الإعاقة.

امتيازات ذوي الهمم وفقًا لمواد قانوني الخدمة المدنية

وحظى ذوى الهمم في قانون العمل بالكثير من الحقوق منها الآتي:

- الجمع بين الراتب والمعاش، وفق المادة 24.

- خفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.

- الحق في الحصول على 45 يوما إجازة اعتيادية عن السنة الأولى، وطوال حياته الوظيفية.

- إلزام كل جهات العمل باستيفاء تعيين نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، الحاصلين على شهادات التأهيل للقانون رقم 39 لسنة 1975.

- يحق للموظف من ذوي الإعاقة النقل لمكان آخر بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته، وذلك حرصا على الحالة الصحية للمعاق وعدم إجهاده في الذهاب والعودة إلى ومن مقر عمله.