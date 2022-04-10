إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل على طريق «مصر الإسكندرية» الصحراوي

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء حادث انقلاب سيارة نقل على طريق «مصر الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 3 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة بطريق «مصر الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق المركز، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في حادث «مصر الإسكندرية» الصحراوي

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من السيد محمد جميل، 25 عاما، مقيم بمدينة طوخ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وأحمد نبيل رزق، 24 عاما، مقيم بمدينة طوخ، مصاب يكدمات وسحجات وكسر في الساق اليمنى ونزيف في المخ، وأحمد السيد علي، 21 عاما، مقيم طوخ، مصاب بكدمات وسحجات وكسر في الذراع اليسرى واشتباه نزيف في البطن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بـ وادى النطرون لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما جرى رفع آثار الحادث، وأصبح الطريق يعمل بشكل طبيعي، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

الحادث الثاني خلال 24 ساعة

يذكر أن طريق «مصر الإسكندرية» الصحراوي، شهد أمس، بنطاق وادي النطرون، انقلاب سيارة ملاكي، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة.