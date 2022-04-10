بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 75 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح خطيرة وكدمات بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق ذات المركز.

أسماء المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: «محمد عبدالكريم عبدالرحمن 37 سنة، مقيم بأسيوط، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، عبدالله سيد فرغلي 47 سنة مقيم بأسيوط، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى ونزيف في المخ، ناصر عبدالرحمن محمد، 60 سنة، مقيم بولاق الدكرور مصاب بكدمات وسحجات وكسر في الساق اليمنى وكسر في الحوض، ولاء سمير حسن 38 سنة مقيمة بولاق الدكرور مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وجرح نافذ في الصدر».

نقل المصابين إلى المستشفى

جرى نقل المصابين إلى المستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.