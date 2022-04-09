قنصلية بولندا تشيد بالخدمات الطبية لمصابي حادث أتوبيس القصير

عبر عدد من السائحين البولنديين من مصابي حادث الأتوبيس السياحي في طريق «سفاجا - القصير»، عن رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم في مستشفى بالغردقة، بالإضافة إلى حسن المعاملة من الطاقم الطبي والتمريض ووصفوها بخدمة عالية المستوى.

سائحة بولندية: تلقينا خدمة طبية جيدة

قالت السائحة «آنا»، تحمل الجنسية البولندية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بمجرد دخولها إلى المستشفى، تم تقديم خدمة طبية متميزة، وتم عمل جميع الفحوصات والكشوفات من فريق طبي رفيع مما جعلها تشعر بالارتياح النفسي بعدما كانت تشعر بالصدمة والخوف.

وقدمت السائحة البولندية الشكر إلى إدارة المستشفى المعالجة والفريق الطبي والتمريض، وقالت في تصريحات لـ«الوطن مؤكدة أنه تم استقبالها بالمستشفى بدون أي أوراق أو جواز سفر، وأضافت أنها ممتنة لذلك جدآ، ونقلت هذا الوضع الي أصدقائها ومواطنيها في بولندا، عن مدى استقبال واهتمام الفريق الطبي والعاملين، بالمستشفى المعالج لحالتها.

وأكد مدير المستشفى أن الحالات عبارة عن كسور وحرق، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة، فيما أشار احمد شوقي، المدير الإداري بالمستشفى، إلى أنه تم استقبال عدد من السائحين البولنديين من حادث أتوبيس السياحي بطريق سفاجا القصير، وكانت الإصابات عبارة عن كسور وجروح، وتم تقديم جميع الخدمات الطبية لهم بواسطة أطقم طبية وفرق تمريض عالية الكفاءة.

استقبال السائحين المصابين دون إثبات شخصية

ولفت إلى أنه تم استقبال السائحين بدون أوراق إثبات شخصية أو جواز السفر أو أي إجراءات لشركة التأمين الصحي، موضحاً أنه يتم تقديم العلاج بالمجان حتى الآن للسائحين، وذلك طبقاً لتوجهات الدولة بتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين في الحادث، دون النظر لأي اعتبارات أو مصالح خاصة، حرصاً على تقديم صورة إيجابية عن مصر والمصريين.

إشادة قنصلية بولندا بالخدمة الطبية في الغردقة

وأضاف الدكتور حسام التايه، مدير المستشفى، أن وفداً رفيع المستوى من السفارة البولندية، برئاسة القنصل البولندي، زار مصابي الحادث بالمستشفى، يرافقه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وأعرب أعضاء الوفد عن امتنانهم للخدمة الطبية المقدمة، وأشادوا بدور وزارة الصحة في التعامل الفوري مع المصابين، ونقلهم على الفور إلى مستشفيات الغردقة.

وأوضح «التايه»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السائحين الذين تم علاجهم بالمستشفى قدموا خطاب شكر بخط أياديهم، يعبرون عن تقديرهم وشكرهم للخدمة الطبية المتميزة، َوذلك بتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.