القصة الكاملة لمصرع زوجين وإصابة طفليهما في حادث بالفيوم.. أحدهما رضيع

زوجان في مقتبل العُمر، جمعهما الحب والموت معاً، قصة تركت حزناً كبيراً في قلوب كل من عرفها من أهالي محافظة الفيوم، حتى تحوّلت كل صفحات الفيوم على «فيس بوك» إلى دفتر عزاء لنعيهما، وما زاد الأهالي ألماً هو رحيلهما صائمين تاركين طفلين في عمر الزهور مصابين بإصابات متنوعة، أحدهما يصارع الموت في المستشفى، وذلك إثر تعرضهما إلى حادث انقلاب سيارتهما خلال سفرهما على الطريق الإقليمي اتجاه الواحات، ولفظا أنفاسهما الأخيرة في مكان الحادث، بينما جرى نقل الطفلين إلى المستشفى.

بلاغ بانقلاب سيارة ووجود وفيات

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد حسام أنور، رئيس مباحث المديرية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي اتجاه الواحات، ومصرع زوجين وإصابة طفليهما أحدهما رضيع في حالة خطيرة.

مصرع الزوجين وإصابة طفلهما

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع الزوجين، أحمد حسين السيد، 35 عاما، مشرف بالعناية المركزة للأطفال بمستشفى مصطفى حسن الجامعي، وزوجته هند علي سلامة، 20 عاما، أخصائية تمريض بمستشفى أبشواي المركزي، وإصابة طفليهما «زياد»، رضيع عمره 4 أشهر بنزيف في البطن، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«عمر»، عامين، بكدمات متفرقة بالجسم.

نقل الجثتين والمصابين للمستشفى

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، كما جرى نقل الطفلين المصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ماتا صائمين وشيعت جنازتهما فجرا

وجرى تسليم جثماني الزوجين لذويهما، عقب وفاتهما صائمين، وجرى تشييع جنازتهما إلى مقابر أسرة الزوج، ليجمعهما الموت كما جمعهما الحياة والحب، فيما سيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظة الفيوم.