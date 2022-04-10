ضبط 16 متهما بحيازة مخدرات وسلاح ناري وأبيض في حملات أمنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق المعنية بالقليوبية بحبس 16 تاجر مخدرات من حائزي المواد المخدرة والاسلحة النارية ضبطوا في حملة شنتها مديرية أمن القليوبية استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت عن ضبط المتهمين بحوزتهم 7 قطع سلاح نارى وأبيض، وقررت جهات التحقيق التحفظ علي المضبوطات وإرسال الاحراز للمعمل الجنائي.

حملة أمنية بطوخ

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية إخطارا من مامور مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة استهدفت بعض القرى لضبط الهاربين من الأحكام الغيابية وحائزى الاسلحة النارية والبيضاء، وأسفرت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام عن ضبط 7 قطع سلاح نارى وأبيض و ضبط 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 16 متهما، بينهم 7 لهم معلومات جنائية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7369 حكم قضائي متنوع، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

حملة مكبرة على الأسواق

وضبطت مباحث التموين فى القليوبية خلال حملة على الأسواق ومخازن السلع مخزنين للسلع وثلاجة لحفظ الاسماك، وتم التحفظ على كميات من الدقيق والأرز والأسماك، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية يفيد بقيام حملة بضبط مخزن للمواد الغذائية به 3 أطنان من الطحينة مجهولة المصدر و 2 طن دقيق مجهول المصدر دون فواتير.

وجرى ضبط مخزن لتجارة السلع الغذائية به 9 طن أرز أبيض و سكر حر و189600 عبوة بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 9,3 طن أسماك مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة قبل البيع بالأسواق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.