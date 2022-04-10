التعليم تطلق مسابقة دولية للطلاب في مجالات علمية متعددة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المسابقات العلمية الدولية للطلاب في مجالات علمية متعددة، لإتاحة الفرص المختلفة من المشاركات في المنافسات العلمية الدولية للطلاب من جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي، لتحقيق أهدافها من الإتاحة والجودة والتنافسية في التعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إنه في إطار اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقيق أهدافها من الإتاحة والجودة والتنافسية في التعليم، ونحو سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحقيق التنافسية العالمية في التعليم عن طريقة إتاحة الفرص المختلفة من المشاركات في المنافسات العلمية الدولية للطلاب من جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

رابط التسجيل للمسابقة العلمية الدولية للطلاب

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل، إلى أنه يتم تنظيم المسابقات العلمية الدولية في مجالات علمية متعددة، بجانب إتاحة مسابقات تنظمها الدول المصنفة الأولى عالميًا مثل سنغافورة، وسيتم عمل لقاءات تعريفية لكيفية الاشتراك في المسابقات للطلاب الراغبين.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه تم تدشين تلك المسابقات حتى يتمكن الطلاب من مختلف المدارس من المشاركة، بناءً على رغبتهم وموافقة أولياء أمورهم، وإتاحتها لمن يرغب التسجيل من خلال الموقع الالكتروني علي هذا الرابط .

مواعيد امتحانات وغلق المسابقات

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد الامتحانات والغلق والتخصص كالتالي:

- مسابقة drct، التخصص الكمبيوتر، 15 أبريل موعد غلق التسجيل و20 أبريل موعد الامتحان.

- مسابقة vanda، التخصص العلوم، موعد غلق التسجيل 20 أبريل، و1 مايو موعد الامتحان.

- مسابقة SIMOC، التخصص الرياضيات، موعد غلق التسجيل 30 يونيو، و17 يوليو موعد الامتحان.

- مسابقة Kangaroo linguistis، التخصص اللغويات، موعد غلق التسجيل 30 يونيو، و24 يوليو موعد الامتحان.

- مسابقة sing، التخصص الرياضيات، موعد غلق التسجيل 11 أغسطس وموعد الامتحان 27 من نفس الشهر.

- مسابقة Amo، التخصص الرياضيات، موعد غلق التسجيل 6 أكتوبر، وموعد الامتحان 22 أكتوبر.