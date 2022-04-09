«التعليم» تعلن عن زيارات مهمة لمدارس الجداريات خلال رمضان

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية، بأنه سيتم تنفيذ زيارات للمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات من خلال لجان مشكلة من قطاع التعليم الفني بديوان عام الوزارة بهدف توعية الطلاب بآليات التقييم النهائي خلال الفترة من 12 أبريل حتى 21 أبريل 2022.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني لأعمال التقييم النهائي للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 لطلاب الصف الثالث بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات وتنفيذاً للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم بتاريخ 19 يناير 2021 لأعمال التقييم النهائي.

تنبيه على مديري المدارس الفنية

وأضافت الوزارة في خطابها، أنه تم التنبيه على مديري المدارس الفنية عدم تغيب طلاب الصف الثالث وحضورهم للأهمية وحضور المقيمين والمحققين وأعضاء لجنة التقييم والتحقق وفقاً للمواعيد المحددة لشرح آليات التقييم النهائي من خلال عرض فيديوهات توضيحية ونماذج من مهام التقيمي النهائي المعرفي والمهاري.

وشددت على ضرورة توفير قاعة مجهزة بـ«داتا شو» بكل مدرسة مستهدفة والتنبيه على مديري الإدارات النوعية بالتعليم الفني بالإدارة التعليمية والمديرية بمتابعة آليات تنفيذ برنامج التوعية خلال فترة الزيارة وتوفير أماكن إقامة للقادمين من محافظات أخرى لأعمال برنامج التوعية بالمدارس خلال فترة الزيارة.