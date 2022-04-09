التعليم تحث على تفعيل الحساب المدرسي الموحد للمعلمين: له مزايا كثيرة

حثت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تفعيل الحساب المدرسي الموحد للمعلمين للخدمات الإلكترونية، موضحةً أنه يوفر آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والاستفادة من تطبيقات «Office365» المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.

كما يدعم التحول السريع من خلال العثور على الاستراتيجيات والموارد والتقنيات التي تساعد على إنشاء فصول دراسية عبر الإنترنت بسرعة، بما يتيح للطلاب والمدرسين وهيئة التدريس إيجاد سبل جديدة للتواصل والتعلم.

مزايا تفعيل الحساب المدرسي الموحد للمعلمين

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن تفعيل الحساب المدرسي الموحد للمعلمين خدمة مجانية للمدارس تجمع بين الاجتماعات وجهًا لوجه والواجبات والمحادثات في مركز واحد، ويمكّن من مشاركة الطلاب والحصول على الأدوات المجانية التي تحتاج إليها للمحافظة على حماس الطلاب ومشاركتهم وإبقائهم على المسار الصحيح للتعلم والازدهار.

وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل الحساب المدرسي الموحد للمعلمين، لا يتيح للطلاب غير المصريين الاستفادة من الخدمة المقدمة من الموقع، على أنه سيتم لاحقًا إتاحة آلية لهم للاستفادة بهذه الخدمة من خلال الإدارات التعليمية التابعين لها، وأنه في حالة عدم وجود بيانات للطالب أو المعلم على الموقع عند محاولة الدخول يمكن مراجعة تسجيل وتحديث البيانات بالمدرسة على قاعدة البيانات والتأكد من تسجيل الدخول بالكود المخصص والرقم القومى الصحيحين.

خطوات تفعيل الحساب المدرسي الموحد للمعلمين

- الدخول على رابط تفعيل الحساب المدرسي الموحد للمعلمين.

- اختيار خانة «حساب المعلم».

- كتابة الرقم القومي.

وفي سياق منفصل، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين، موضحة أنه تم إنشاء هذه المنصة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحتوى هذه المنصة هو مسؤولية الوزارة ولا يعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الولايات المتحدة، مشددة على المعلمين بضرورة الاستفادة منها.