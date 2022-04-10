مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 .. تقييم وشهادة صلاحية للتعيين

يبحث الكثير من الراغبين في التقديم بمسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2022 الذي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، وعن موعد التقديم والتخصصات والشروط المطلوبة، وخاصة بعد تداول البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنَّه سيتمّ فتح باب التقدم للمسابقة في شهر أبريل الجاري، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم جملة وتفصيلا.

مسابقة وزارة التربية والتعليم.. لن يتم تحديد موعد التقديم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه لم تحديد موعد للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم، مبينة أنَّه سيتمّ عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن التفاصيل الكاملة بالمسابقة والشروط والتخصصات وموعد وطرق التقدم للمسابقة.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الوزارة ستضع آليات لاختيار المعلمين في مسابقة، مشيرا إلى أنَّه سيتم تقييم الأداء للمعلمين الذين سيتمّ اختيارهم في المدرسة لمدة عامين وبعدها يخضع لتدريبات في أكاديمية المعلمين.

الحصول علي شهادة الصلاحية شرط لتثبيت المقبولين

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ الحصول على شهادة الصلاحية ستكون شرطًا أساسيًا لتثبيت المقبولين بمسابقة المعلمين، لافتا إلي أن التقديم في المسابقة سيكون إلكترونيًا دون أي تدخل أو عنصر بشري.

وأشار المصدر إلى أنَّ الأولوية للتعيين سيكون للمرحلة الابتدائية وفي المواد الأساسية، مستبعداً تعيين معلمين في المدارس الفنية في السنوات الأولي للمسابقة خاصة أنَّ نسبة العجز الموجودة بالمدارس الفنية منخفضة مقارنة بمدارس التعليم العام والمراحل الأولى.

وعن تخصيص نسبة من المسابقة لتعيين معلمين بالأزهر، قال المصدر، أن مسابقة المعلمين لن يكون هدفها سد العجز بالمدارس الأزهرية، مؤكدا أن المعاهد الأزهرية لن تحصل على أي نسبة من المسابقة طوال الخمس سنوات.