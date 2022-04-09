التعليم توفر برنامجين لشرح مناهج العلوم والرياضيات على منصة LMS

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برنامجي «العلوم والرياضيات» بالنسختين المطبوعة والرقمية على منصة LMS، موضحة أن البرامج تمكن الطلاب من تحقيق أفضل مستويات التحصيل المعرفي المطلوب، وتعتبر تتويجاً لدخول مصر مرحلة الإتاحة الرقمية لمناهجها، والتوسع فيها، اتساقا مع معالم الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2023.

منصة LMS تجربة ناجحة وفريدة

ووجهت الوزارة في كتاب دوري رقم 8 بتاريخ 7 إبريل الجاري، بضرورة الالتزام بتحقيق الاستفادة المثلى مما توفره من برامج دولية عالية المستوى، على المنصات التعليمية، ومنها منصة LMS، لإضفاء تجربة ناجحة وفريدة على رحلة تعلم طلاب الصف الرابع الابتدائي لبرنامجي العلوم والرياضيات.

منصة LMS تمكن الطلاب من الاستعداد للامتحانات

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة استخدام معلمي وطلاب الصف الرابع الاتبدائي لمنصة LMS والتأكيد المستمر على أهمية المتابعة والوصول إلى البرامج الرقمية المجانية باللغة العربية، في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تعقد خلال شهر مايو المقبل، من خلال رابط التسجيل على المنصة ومشاهدة فيديوهات تعرفية للرياضيات والعلوم.

وتوفر منصة LMS، من خلال برامج العلوم والرياضيات الـ«TechBook»، اختبارات دورية لكل مفهوم ووحدة من وحدات المنهج، والاختبارات الدورية توفر للمعلم الفرصة للتحقق من فهم التلاميذ لمساعدتهم أثناء تعلمهم وتُعتبر أداة للمعلم من خلالها يمكنه التعرف على مدى تحصيل التلاميذ ما يساعد على تكوين تجربة تعليمية سلسة للطلاب.

طرق التسجيل في منصة LMS

- الدخول على رابط منصة LMS.

- تسجيل الدخول باستخدام بنك المعرفة المصري.

- إذا لم يكن لدى الطالب بريد إلكتروني يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي جرى توفيرها، للتعرف على كيفية فهم مخرجات التعلم والتدرب على فلسفة التقييم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.