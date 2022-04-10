التعليم توجه بتفعيل البريد الإلكتروني الموحد للمعلمين لبدء التدريب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معلمي الصفوف الأولي بتفعيل البريد الإلكتروني الموحد للمعلمين لتدريب المعلمين على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية الذي بدأ اليوم الأحد ويستمر لمدة 5 أيام وينتهي يوم 14 من الشهر نفسه.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إنَّ تدريبات معلمي العلوم والرياضيات واللغة العربية تبدأ على منصة التدريب والتطوير المهني من الساعة 4 إلى 5 بالنسبة للفترة الصباحية، ومن الساعة 9 إلى 10 للفترة المسائية».

تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للمعلمين لحضور المحاضرة التعريفية للتدريب

وأشارت وزارة التعليم، في خطابها المرسل للمديريات إلى أنَّه سيتمّ إقامة محاضرة تعريفية لمنصة التدريب والتطوير المهني، على أن يتمّ موافاة الوزارة من إدارة التدريب بحضور المعلمين وفقًا لتوزيعهم في المدرسة مع إيضاح عدد الحضور وفقًا لعدد المحاضرات.

وطالبت وزارة التربية والتعليم المعلمين المستهدفين بتفعيل البريد الإلكتروني الموحد للمعلمين، موجهًا رؤساء قسم التدريب بالإدارة التعليمية باستلام كشوف المستهدفين للتدريب من خلال قاعدة البيانات، والتنسيق مع المدارس، وفقاً لما تم تسجيله بالمدارس على التطبيق الإلكتروني الخاص بالخطة الدراسية.

طرق الدخول للمنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية طرق الدخول للمنصة الإلكترونية لتدريب منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين وهي كالتالي:-

- تسجيل رابط التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين من خلال متصفح كروم.

- الضغط على زر تسجيل الدخول للمنصة.

- إدخال البريد الموحد للمعلم وكلمة المرور.

- فتح الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة.

- الضغط على محاضرة البث المباشر.

- تحميل برنامج «TEAMS» على جهازك إذ تدار الجلسة من هذا البرنامج.

- الضغط على الانضمام الآن للمشاركة بالمحاضرة.