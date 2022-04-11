درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11-4 -2022 في مصر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التحسن الكبير في درجات الحرارة مستمر حتى الجمعة المقبلة، نظرا لانكسار الموجة الحارة التي عانت منها البلاد منذ اليوم الأول لشهر رمضان، وكانت عبارة عن كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من الصحراء الغربية.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الصور الأخيرة لخرائط الطقس من الأقمار الصناعية، أكدت استمرار الانخفاض في معدلات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية طوال الأسبوع الجاري، إذ تتراوح درجات الحرارة على السواحل الغربية والشرقية ووسط سيناء ما بين 21 و23 درجة، وذلك خلال ساعات النهار، في حين تتراوح ما بين 26 و29 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتسجل ما بين 28 و29 درجة مئوية على مدن ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، في حين تسجل بين 34 و37 درجة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد.

ومع بداية ساعات الليل، تسجل درجات الحرارة الصغرى انخفاضا يتراوح بين 12 و16 درجة على جميع أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس مائلا للبرودة على المحافظات الساحلية ووسط وشمال الدلتا.

درجات الحرارة في مصر الاثنين 11-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 28-15

الإسكندرية 21-16

وادي النطرون 27-15

طنطا 28-14

شبين الكوم 28-14

دمنهور 27-15

بلطيم 26-15

مطروح 20-15

السلوم 19-14

سيوة 29-17

بورسعيد 23-15

دمياط 27-15

الزقازيق 26-15

المنصورة 26-15

الإسماعيلية 27-15

السويس 27-15

العريش 22 15

رفح 21 14

رأس سدر 25 16

نخل 27 15

نويبع 31-16

طابا 30-16

كاترين 26-14

الطور 27 23

شرم الشيخ 33-22

الغردقة 32-21

مرسى علم 31-21

الفيوم 30-16

بني سويف 31-16

المنيا 31-15

أسيوط 32-14

سوهاج 28-19

قنا 39-22

الأقصر 40-23

أسوان 42-24

إدفو 41-24

أبو سمبل 40-25

الوادي الجديد 39-20

شلاتين 34-18

أبو رماد 32-17

حلايب 39-19

رأس حدربة 29-18