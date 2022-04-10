المنيا الأولي في الرد على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة 

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة حققت نسب انجاز متميزة وتصدرت محافظات الجمهورية، في الرد على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال شهر مارس الماضي، وذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصداً لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضي.

تحقيق أفضل استجابات وتوفير حلول حاسمة للشكاوي بالمحافظة

أكد المحافظ أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة تحقيق أفضل استجابات وتوفير حلول حاسمة لشكاوى واستغاثات المواطنين، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة، مؤكداً على حرص المحافظة في توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال معهم، وبذل أقصى جهد ممكن، للمساهمة في إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات.

أرقام وأساليب التواصل وإرسال الشكاوي

هذا وتستقبل إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة الشكاوى الكترونيا من خلال

- الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg

- الاتصال بالخط الساخن 16528

- إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052

- مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن انضمامه إلى شبكة Euro Mesco التي تعد أحد أهم الشبكات البحثية الدولية.

وتضم شبكة Euro Mesco أكثر من 120 مركزًا للفكر حول العالم، وتقوم بنشر إصدارات وأوراق بحثية في العديد من المجالات، وتقيم حلقات نقاشية وتدريبات مختلفة.