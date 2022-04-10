بيت السبائك البريطاني: سعر الذهب سيتجاوز 2000 دولار قبل نهاية السنة

قال بيت السبائك البريطاني «Sharps Pixley»، إنه على الرغم من أنه لم يُسمح له بالإغلاق فوق 1950 دولارًا في نهاية الأسبوع، إلا أن سعر الذهب لا يزال يحقق مكاسب قوية، واستقر عند مستويات ما يزيد قليلاً عن 1.946 دولار في نهاية تداول يوم الجمعة الماضية.

استمرار الذهب في الصعود مع ارتفاع التضخم

أضاف بيت السبائك البريطاني، في مذكرة بحثية، أن كل من الذهب والفضة حقق ارتفاعات بنسبة 6% في عام 2022 حتى الآن، ومن المقرر أن يستمر في التحرك إلى الأعلى إذا بدت مستويات التضخم وكأنها مستمرة في مسارها التصاعدي، بسبب الصدمات الأخيرة وفي مقدمتها الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض العقوبات الاقتصادية الصارمة على موسكو.

أسهم المعادن الثمينة حققت المزيد من المكاسب

أشار إلى أنه من المتوقع أن تتواصل أسعار المعادن الثمينة في الارتفاع وتحقيق المزيد من المكاسب الجيدة لأسهم المعادن الثمينة، وقال: «نحن متشائمون إلى حد ما بشأن الاقتصاد العالمي بشكل عام، من حيث أننا نرى استمرار التضخم في القوة واستمرار الأسهم، في مسار هبوطي، نحن نرى الذهب مستمرًا في الارتفاع، ربما بشكل تدريجي، لكنه لا يزال سيتخطى حاجز 2000 دولار ويتجه إلى مستوى مرتفع جديد قبل نهاية العام».

تحركات أسعار المعادن مرتبطة ببيانات أسعار المستهلكين

واختتم قائلاً: «بالطبع إذا جاء رقم مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء دون التوقعات، فيمكننا أن نرى شيئًا من التراجع في نمو أسعار المعادن الثمينة، ولكن ربما يكون تراجعًا مؤقتًا فقط، وبالتالي، قد تستمر تحركات أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا في كونها مدفوعة بالبيانات، ولكن من المرجح أن تكون البيانات إيجابية للذهب وسلبية للأسهم حيث نرى تقدم الاقتصاد العالمي خلال الفترة المتبقية من العام».