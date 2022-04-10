رفع 1998 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بمدن وقرى كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان له، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 1998 طن بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ «كفر الشيخ 376 طن، وببرج البرلس 54 طن، وبسيدي سالم 153طن، وبسيدي غازي 48 طن، و ببلطيم 115 طن، وبالرياض 114 طن، و بالحامول 169 طن، وبمصيف بلطيم 41 طن، وبقلين 120 طن، وببيلا 170طن، و بدسوق 250 طن، وبفوه 201 طن، وبمطوبس 161 طن، وبمسير 25 طن "، بإجمالي 1998 طن مخلفات.

خطة يومية لتفعيل منظومة النظافة بكفر الشيخ

جاء ذلك ذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية.

متابعة الحالة العامة بالشوارع يوميا

كما أكد نور الدين على متابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.