رفع 1973 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بمدن وقرى كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 1973 طنا بـ14 مركزاً ومدينة، منها بكفر الشيخ 375 طنا، وببرج البرلس 51 طنا، وبسيدي سالم 150 طنا، وبسيدي غازي 45 طنا، وببلطيم 115 طنا، وبالرياض 112 طنا، وبالحامول 165 طنا، وبمصيف بلطيم 37 طنا، وبقلين 118 طنا، وببيلا 170 طنا، وبدسوق 250 طنا، وبفوة 200 طنا، وبمطوبس 160 طنا، وبمسير 25 طنا، بإجمالي 1973 طن مخلفات.

جاء ذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

محافظ كفر الشيخ يوجه بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

رفع مياه الامطار من شوارع كفر الشيخ

وفي سياق متصل، شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع المتبقية، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، وتسليك وتطهير غرف الصرف الصحي، بناءاً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،وتواصل غرفة العمليات في مجالس عملها لمتابعة حالة الطقس ، وأية تقلبات جوية والتعامل الفوري معها، موجها الشكر للعمال العاملين بمجالس المدن للجهود التي يبذلونها لرفع مياه الامطار، وتيسير حركة المواطنين .