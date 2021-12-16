رفع 2080 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة في مدن وقرى كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها 2080 طنا بـ 14 مركز ومدينة، منهم في كفر الشيخ 376 طنا، وببرج البرلس 45 طنا، وبسيدي سالم 148 طنا، وبسيدي غازي 39 طنا، وبلطيم 109 أطنان، والرياض 106 أطنان، وبالحامول 157 طنا، وبمصيف بلطيم 32 طنا، وبقلين 112 طنا، وبيلا 166 طنا، ودسوق 242 طنا، وفوه 193 طنا، ومطوبس 153 طنا، وفي مسير 23 طنا، بإجمالي 2056 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن كفر الشيخ

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع.

كما طالب بتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.