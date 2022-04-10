إعادة طرح عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بمركزي المنيا وسمالوط

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعادت طرح وحدات الإسكان الاجتماعي الشاغرة بمنطقتي المطاهرة القبلية التابعة لمركز المنيا، ومنطقة شوشة التابعة لمركز سمالوط، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفقا للقواعد المحددة لبيع تلك الوحدات، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لدعم التمويل العقاري، لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

السيطرة على ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات

وأوضح المحافظ، أن مشروع طرح وحدات الإسكان الاجتماعي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل الإسكان والسيطرة على ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، بالإضافة لتوفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة، والعمل على تطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، ضمن جهود الدولة لاستكمال مشروعات التنمية والنهوض بمشروعات البنية التحتية والتوسع في مشروعات الإسكان.

استكمال الإجراءات اللازمة وفقا للاشتراطات المطلوبة

من جانبه، قال المهندس وائل مختار المصري، وكيل وزارة الإسكان بالمنيا، إن الإعلان يتضمن إعادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعي، واستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للاشتراطات المطلوبة وتتضمن (المستندات – أسلوب السداد – ضوابط عامة – استمارة الحجز – الإقرار – آلية التعامل لتحصيل مستحقات الصندوق)، لافتا إلى أن مساحة الشقة تبلغ 90م2 كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم بحيث لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان يوم 1 مايو المقبل، وعلى من يرغب بالحجز التوجه لمقر مديرية الاسكان بمقرها بمجمع المصالح، لسحب نموذج التقدم ومعرفة المصروفات والرسوم الإدارية المبينة بالجدول المرفق وكافة الإجراءات الخاصة بالتقديم.