بسبب المنافسة.. انخفاض أسعار سيارات «ميتسوبيشي» بقيمة تصل لـ13 ألف جنيه

أعلنت شركة «دايموند موتورز» الوكيل المحلي والحصري لعلامة «ميتسوبيشي» اليابانية التجارية في مصر، أحدث قائمة أسعار لها بعد الزيادات الأخيرة التي حدثت في أواخر مارس الماضي.

وحسب بيان رسمي، خفضت الشركة جميع سياراتها بقيمة تتراوح من 8 آلاف جنيه إلى 13 ألف جنيه، وذلك لتكون قادرة على المنافسة بين سيارات هذه الفئة التي تنافس فيها سيارات ميتسوبيشي، وخلال السطور التالية نستعرض لكم في «الوطن» أسعار سيارات «ميتسوبيشي» الجديدة بتاريخ 10 أبريل 2022.

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2022

انخفضت أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2022 في مصر بقيمة 13 ألف جنيه، بعد أن كانت قد ارتفعت بقيمة 50 ألف جنيه في 21 مارس الماضي، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: بسعر 377 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: بسعر 402 ألف جنيه

وتستمد ميتسوبيشي إكسباندر قوتها من محرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر 4 سلندرات، يولد قوة 104 أحصنة وأقصى عزم للدوران يبلغ 141 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س في زمن قدره 13.8 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 170 كم/س.

أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الشكل الجديد

أما ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 فانخفضت أسعارها بقيمة 8 آلاف جنيه على الفئة الأولى والأخيرة، وارتفعت أسعار الفئة الثانية والثالثة بقيمة 2000 جنيه، لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: بسعر 472 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: بسعر 522 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة: بسعر 562 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة: بسعر 602 ألف جنيه

وتستمد السيارة قوتها من محرك تربو سعة 1.5 لتر 4 سلندرات، يولد قوة 150 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س في زمن قدره 8.6 ثانية.