لماذا تراجعت مبيعات السيارات الصينية؟.. المُنتجون يجيبون

أظهرت بيانات من الرابطة الصينية لمصنعي السيارات انخفاض مبيعات السيارات في الصين بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 2.25 مليون وحدة في مارس من عام 2022، من نمو بنسبة 18.7% في الشهر السابق، وكان هذا أول انخفاض منذ ثلاثة أشهر، وسط انتشار حالات كورونا، والقيود على التنقل في مقاطعة شنغهاي، وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 0.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 إلى 6.52 مليون وحدة.

أسعار السيارات الصيني

بحسب بيانات الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، فإنه في 2021، زادت المبيعات بنسبة 3.8% عن العام السابق إلى 26.28 مليون وحدة، بزيادة للمرة الأولى منذ 3سنوات.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السيارات في الصين إلى 2110000.00 وحدة بنهاية هذا الربع (أبريل - يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics. على المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه إجمالي مبيعات السيارات في الصين نحو 2050000.00 وحدة في عام 2023.

مبيعات السيارات الصيني 2022

وسبق أن بلغ متوسط ​​إجمالي مبيعات السيارات في الصين 1192742.07 وحدة من 1997 حتى 2022، ووصلت إلى أعلى مستوى لها عند 3060271 وحدة في ديسمبر من عام 2017 وأدنى مستوى قياسي بلغ 88416 وحدة في يناير 1998.

ةبحسب بيانات الرابطة الصينية، ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 18.7% على أساس سنوي إلى 1.74 مليون وحدة في فبراير من 2022، متسارعة بشكل حاد من زيادة بنسبة 0.9% في الشهر السابق، وتشير إلى الشهر الثاني على التوالي من الزيادة في مبيعات السيارات.

وارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 0.9% على أساس سنوي إلى 2.53 مليون وحدة في يناير من عام 2022، منتعشة من 1.6% في ديسمبر 2021.