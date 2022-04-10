«التضامن» تكشف عن خدمات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ برنامج «فرصة» يُعد استكمالا لمنظومة الحماية الاجتماعية، إذ يعمل على التمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وكذلك مساعدة القادرين على العمل للانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية.

خدمات برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي

وذكرت وزارة التضامن، في تقرير صادر عنها ضمن رسائل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، تحت شعار «العمل كرامة ومستقبل»، أنّ برنامج «فرصة» يوفر منظومة خدمات تساعدك على تحقيق دخل يكبر مع الأيام وتتمثل فيما يلي:

- إذا كنت من مستفيدي تكافل وكرامة أو من المرفوضين وتريد الاستقلال، سواء كنت تبحث عن وظيفة أو تمتلك حرفة أو لا تمتلك، فإن برنامج «فرصة» صُمم ليساعدك ويقف معك من خلال الخدمات التالية:

- يساعدك برنامج «فرصة» في البحث عن وظيفة.

- يوفر اختبارات التعرف على قدراتك ومهاراتك وميولك واتجاهاتك في العمل.

- يوفر لك التدريب لتحسين الفرص الاقتصادية للأسر والأفراد، وتطوير المهارات للمساهمة في إيجاد فرص عمل.

- يدرس متطلبات سوق العمل المصري، ويربط بينك وبين أرباب العمل.

- يساعدك برنامج «فرصة» في تأسيس مشروع صغير مع بنك ناصر ومؤسسات تمويلية أخرى.

- يوفر إمكانية الحصول على معلومات عن فرص العمل من خلال «أندية البحث عن وظيفة» وتوفير خدمات الإرشاد والمتابعة.

- يوفر لك أدوات الإنتاج والتدريب عليها كي تعمل وتنتج بشكل مستقل.

- يوفر لك التدريب على تأسيس وإدارة المشروع والشمول المالي والتسويق والمشورة.

- يوفر ورش جماعية وأماكن للإنتاج في حاضنات الأعمال متناهية الصغر المختلفة.

برنامج «فرصة» يستهدف الأفراد في سن العمل

ويعمل برنامج «فرصة» وفق ما أكدته التضامن على موقعها الرسمي، على تشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة، لافتة إلى أنّه يتم استهداف الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي.