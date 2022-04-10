«تعليم الإسكندرية»: تقسيم إدارة المنتزه إلى اثنتين للتيسير على الطلاب

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، قرار رقم 119 لعام 2022، بشأن تقسيم إدارة المنتزه التعليمية إلى إدارتين تعليميتين من المستوى الأول، وهما إدارة المنتزه أول، وإدارة المنتزه ثان، طبقا للتوزيع الجغرافي.

بدء العمل من سبتمبر المقبل

وأكد «الشريف»، في بيان له، أنه سيتم البدء بالعمل بالإدارتين اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 لخدمة العملية التعليمية، على أن تتولى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تنفيذ القرار بشأن تشغيل الإدارة المستحدثة والإشراف على المدارس التي تقع بنطاق هاتين الإدارتين وإخطار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باستحداث إدارة تعليمية لإعمال شئونها.

من جهته، توجه الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، بالشكر للمحافظ على موافقته على مذكرة العرض المقدمة من تعليم الإسكندرية بتقسيم إدارة المنتزه إلى إدارتين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر استمر لعدة سنوات حتى أصبح واقعا، وأوضح أن عدد مدارس إدارة المنتزه تجاوز 698 مدرسة بأكثر من 8656 فصلا، بالإضافة إلى الإنشاءات الجاري العمل بها، مما يؤكد صعوبة متابعة جميع المدارس بشكل دوري بما يؤثر بالسلب على حسن سير وأداء العملية التعليمية.

تحسين أداء العملية التعليمية

كما تضمّن القرار إنشاء مبنى إدارة تعليمية مخصص لها قطعة أرض بمساحة 400 متر بأرض الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بحي المنتزه أول، بقرار مجلس تنفيذي رقم 14 لعام 2019 لتيسير المتابعة وتحسين أداء العملية التعليمية.