يبحث أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط عن مواعيد امتحانات النقل في محافظة الإسكندرية 2022، بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادات الابتدائية والإعدادية ومدارس التربية الفكرية، التي تبدأ يوم السبت 7 مايو المقبل، وفق الخريطة الزمنية.

مواعيد امتحانات النقل في الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد امتحانات النقل في محافظة الإسكندرية 2022، التي جرى تقسيمها إلى 5 مراحل:

- في 7 مايو 2022 تنطلق امتحانات الصف الخامس الابتدائي، والأول الإعدادي عام ومهني، وصفوف النقل بالتعليم الفني «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج»، والنقل ابتدائي للصم والمكفوفين، والنقل إعدادي للصم، والنقل ثانوي للمكفوفين والنقل ابتدائي فكري.

- وفي 8 مايو 2022 تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصف الثاني الإعدادي عام ومهني.

- وفي 10 مايو 2022 تنطلق امتحانات النقل إعدادي مهني فكري والتلمذة الصناعية فكري.

- وفي 14 مايو 2022 تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي، والنقل إعدادي للمكفوفين والنقل ثانوي للصم.

- وتختتم مواعيد امتحانات النقل في محافظة الإسكندرية 2022، بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع، وتنطلق في 21 مايو المقبل.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية في امتحانات النقل بالإسكندرية

وأصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات التعليمية، بالالتزام التام بتنفيذ كل البنود الواردة في الكتب الدورية بشأن آلية عقد الامتحانات لصفوف النقل، بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وكذلك طلاب الشهادة الإعدادية بجميع المدارس الرسمية والرسمية لغات ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الخاصة «عربي، لغات» ومدارس المتفوقين.

وشدد «سعد» على جميع مديري الإدارات العمومية بضرورة الالتزام التام بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتطهير وتعقيم المدارس، ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن لجميع المترددين على المدارس، لمجابهة انتشار فيروس كورونا.