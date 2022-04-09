عاجل.. مصرع شخصين وإصابة 8 في تصادم ميكروباصين بميناء الإسكندرية

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب ما لا يقل عن 8 آخرين، إثر اصطدام سيارتيم ميكروباص، أمام باب 50 بميناء الإسكندرية، مساء اليوم السبت، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

التفاصيل الكاملة لحادث ميناء الإسكندرية

تلقى قسم شرطة مينا البصل، غرب الإسكندرية، بلاغاً يفيد بوجود حادث تصادم بين سيارتين أمام باب 50، لميناء الإسكندرية، ووجود وفيات ومصابين، وانتقل ضباط القسم والمرور و7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص، تصادم سيارتين ميكروباص، أحدهما صغير الحجم «تمناية»، قبل لحظات من موعد الإفطار، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «جمال حمادة»، لتلقي العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

أسماء مصابي حادث ميناء الإسكندرية

- إيمان محمود حسن، 40 سنة، مقيمة بمنطقة قباري، مصابة بكسر في الحوض.

- الهام حسن حمد الله، 25 سنة، قباري، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة.

- أيمن محمد جاد، 50 سنة، مقيم بزاوية عبد القادر، كسر بالذراع اليمنى.

- أحمد عباس عيسي، 53 سنة، زاوية عبد القادر، كسر بالحوض.

- مينا عيد شاكر، 30 سنة مصاب بكسر في الضلوع والفقرات الظهريه.

- محمد نشأت عبد الجواد، 20 سنة، مصاب بكسر في الضلوع وكدمات بالوجه والرأس.

- حسب الله أحمد عبد الرحيم، 40 سنة، مصابة بكسر في الضلوع والحوض.

- السيد محمد السيد أحمد 47 سنة، مصاب بكسر مضاعف في الذراع والساعد الايمن، وجروح بالرأس.

أسماء المتوفين في الحادث

- هاني عبد الحميد أمين موسى، 47 سنة، تم التحفظ على جثته في مشرحة الاسعاف.

- محمد هريدي إبراهيم، 60 سنة، يقيم بزاوية عبد القادر، متوفي مشرحة الاسعاف.