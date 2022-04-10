أين تذهب للحصول على خدمات برنامج فرصة؟.. «التضامن» تجيب

يعمل برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي على الانتقال من الاعتماد على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشري، مشيرة في رسائلها التي أطلقتها في إطار حملة «وعي» للتنمية المجتمعية إلى أن البرنامج، يعمل على التدريب والاستثمار في الأعمال التجارية سواء الصغيرة أو الجماعية مع التركيز على تأسيس سلاسل القيمة.

وأوضحت وزارة التضامن في تقرير صادر عنها، أنه في حالة الرغبة في الحصول على خدمات برنامج «فرصة»، فيجب اتباع الخطوات التالية:

- الاتصال بمسؤول برنامج فرصة بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة التابعة لها.

- الاتصال المباشر مع الرائدات والميسرات الاجتماعيين في المشيخة أو القرية أو المدينة التابع لها المستفيد.

- التواصل مع منصات التوظيف على شبكة الإنترنت، كل من فرصنا وشغلني، والتسجيل لديها.

- التسجيل على موقع البرنامج على شبكة الإنترنت.

شركاء برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يجري التواصل مع شركاء البرنامج ومنهم:

- برامج تمكين المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي.

- مراكز تنمية مجتمعية ومراكز الأسر المنتجة، والذي يقدم أربعة مشروعات هي:

- مشروع التنمية السكانية.

- مشروع التربية على مهارات الحياة.

- مشروع تنمية المرأة الريفية.

- ومشروع تطوير دور المرأة في الإنتاج الغذائي.

- مراكز الأسر المنتجة التي يبلغ 432 مركزًا موزعة على كافة مناطق الجمهورية والتعاون مع الجمعيات الأهلية.

- برامج المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

وتوفر المؤسسة القروض متناهية الصغر مع إعطاء النساء والأشخاص ذوي الإعاقة أهمية خاصة لتعزيز استقلالهم وحمايتهم من العوز والتهميش.

برنامج «مستورة - بنك ناصر الاجتماعي»

أما برنامج مستورة للتمويل متناهي الصغر، فهو مخصص لمساعدة المرأة وتتنوع أنواع القروض من قروض إنتاج حيواني، وقروض صناعية وقروض تجارية، وقروض خدمية، وقروض المشروعات المنزلية.

صندوق التنمية المحلية

• يمنح صندوق التنمية المحلية القروض بجميع المحافظات للشباب من سن 21 حتى 55 عاما، والمرأة وبصفة خاصة المرأة المعيلة من سن 21 حتى 55 عامًا وحتى 60 عاما للمرأة المعيلة.