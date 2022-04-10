التضامن: تقديم خدمات علاجية لـ 38 ألف مدمن مخدرات مجانا في 3 شهور

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم تقديم الخدمات العلاجية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس لعام 2022 لنحو 38 ألف و93 مريض «جديد ومتابعة »، والذين ترددوا على المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بـ 17 محافظة، منهم 3258 من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل «الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق اكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد».

تقديم الخدمات العلاجية بمعايير دولية

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، مشيرا إلى أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة ، حيث للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 95.60% بينما بلغت نسبة الإناث 4.40%‬.

محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى

‫وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن فى بيان صادر عن الصندوق اليوم، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 35.36 % ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.85 %، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج.

وأوضحت التضامن أن أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.‬

‫من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2022 ،كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة ،حيث أن نسبة 39.85% بدأوا تعاطي من سن 15 سنة حتى 20 سنة، وأن نسبة 38.64 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 10.57%.

الحشيش بالمرتبة الأولى في التعاطي بنسبة 33.9%

ولفت إلى أن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 33.93 %، في حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 33.06 % ،يليه الترامادول بنسبة 19.80 % ، والتعاطي المتعدد" تعاطى أكثر من مادة مخدرة .

وأوضح أن نسبة تعاطى المخدرات التخليقية مثل الاستروكس والفودو والبودر والشابو بنسبة 7.01%، لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة يليه الأم ثم الأشقاء ،مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج .‬

‫وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 57.56 % من المتصلين خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لا يعملون و42.43% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي.

تلقى الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة

وأوضح أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان « 16023» مستمر في تلقى الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث سيتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله و خضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك سيتم فصله حال ثبوت تعاطيه المخدرات.‬