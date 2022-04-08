انخفاض كبير في أسعار الخضروات والفاكهة بالفيوم.. الطماطم بـ10 جنيهات

فرحة عارمة ملأت قلوب أهالي محافظة الفيوم، اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان، بعدما شهدت أسعار الخضروات والفاكهة انخفاضاً ملحوظاً، منها ما وصلت أسعاره إلى النصف، خاصة الطماطم التي عانى الأهالي من ارتفاع أسعارها منذ انطلاق الشهر الكريم، فيما توافد العشرات من الأهالي على الأسواق لشراء احتياجاتهم بعد انخفاض أسعارها.

وفيما يلي تقدم «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الأسواق بمحافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الخضروات اليوم بالفيوم

وسجلت أسعار الطماطم في أسواق الفيوم اليوم، للدرجة الأولى 12 جنيهاً بعدما كانت بـ 25 جنيهاً، فيما بلغ سعر الطماطم متوسطة الجودة 10 جنيهات، وطماطم الصلصة 7 جنيهات، بينما انخفض سعر كيلو الخيار إلى 10 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، بينما سجل ورق العنب 40 جنيهاً للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الليمون بين 10 جنيهات وحتى 15 جنيهاً حسب الحجم والجودة، بينما بلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 20 جنيهاً، والباذنجان الأبيض 20 جنيهاً، والعروس 10 جنيهات، والبطاطس التحمير 6 جنيهات للكيلو، والطبيخ 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم بالفيوم

وفيما يخص أسعار الفاكهة، بلغ سعر كيلو الفراولة 6.50 جنيه، والموز 10 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو التفاح من 15 إلى 20 جنيهاً، وبلغ سعر الكيلو ونصف من البرتقال 10 جنيهات، بينما بلغ سعر البطيخة 25 جنيهاً.

محافظ الفيوم يجتمع بالتجار

يأتي ذلك بعدما عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع عدد من كبار تجار الخضروات والفاكهة بمدينة الفيوم، وناقش معهم خطة السيطرة على الأسعار وتخفيضها، وتوفير أقسام لبيع الخضروات والفاكهة في منافذ أهلاً رمضان بأسعار مخفضة.

حملات مكثفة على سوق الجملة

ووجه محافظ الفيوم كبار تجار الخضر والفاكهة، بضرورة تخفيض الأسعار بشكل ملموس في أسرع وقت، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء، كما وجه وكيل وزارة التموين بتنظيم حملة مكبرة لمتابعة أسعار بيع الخضر والفاكهة في سوق الجملة، وهو ما انعكس على انخفاض الأسعار بصورة كبيرة.