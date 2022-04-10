أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأحد 10-4-2022

تحرص ربات المنازل على متابعة أسعار الخضروات اليوم الأحد في الأسواق، تزامنًا مع شهر رمضان، إذ تكثر اللقاءات والعزومات العائلية والأسرية، وتكون أصناف الخضار من أهم الأطعمة المتواجدة على مائدة المصريين.

وفي هذا الصدد، يعرض «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، اليوم الأحد، الموافق 10 أبريل الحالي سواء في الأسواق المحلية وفق الأسعار المعلنة، أو أسعارها في سوق العبور، والذي يعد من أكبر أسواق الجملة في مصر.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

جاءت أسعار الخضروات الطازجة في الأسواق المحلية، كما يلي:

فاصوليا خضراء 25 جنيها.

بسلة خضراء 10 جنيهات.

جزر أصفر دون عروش 8.5 جنيه.

ليمون بلدي 18 جنيها.

الطماطم 12 جنيها.

باذنجان رومي 12.25 جنيه.

باذنجان عروس 16.5 جنيه.

كوسة 9.25 جنيه.

بطاطس 6.75 جنيه.

بصل أبيض أو ذهبي 6 جنيهات.

فلفل أخضر رومي أو حار 18.5 جنيه.

خيار 11.5 جنيه.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أما في سوق العبور فجاءت أسعار الخضروات للكيلو الواحد، كما يلي:

البسلة تراوحت بين 6 و9 جنيهات.

الخيار الصوب ما بين 5.5 إلى 8 جنيهات، والبلدي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

البطاطا تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.

السبانخ تتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

سعر كيلو الثوم ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 7.5 إلى 9 جنيهات.

القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

الطماطم تراوحت بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

البطاطس تراوح ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

البصل ما بين 1 إلى 1.75 جنيه.

كوسة تراوح ما بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

فاصوليا ما بين 13 إلى 17 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 و11 جنيها، والصوب بين 6 إلى 8 جنيهات، الحار بين 15 إلى 18 جنيهًا للكيلو الواحد، والفلفل الألوان بين 16 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و9 جنيهات، الرومي بين 5 إلى 6.5 جنيه، الأبيض بين 11 إلي 13 جنيها.