يحظى موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة كفر الشيخ، بأهمية كبيرة لدى قاطني الإقليم، وذلك بعد ساعات صيام طويلة تبدأ من الرابعة فجراً تقريبا حتى السادسة والثلث مساءً، لذلك تتزايد عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل» وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مواعيد بدء وانتهاء الصيام.

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مواقيت الصلاة

ووفقا لإمساكية رمضان التي أعلنتها مديرية المساحة قبل بدء الشهر الفضيل، فإن موعد أذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة كفر الشيخ، يكون عند الساعة السادسة و22 دقيقة مساءً، بينما موعد صلاة العشاء اليوم في كفر الشيخ الساعة السابعة و43 دقيقة مساء.

موعد أذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة كفر الشيخ

ويكون موعد الإفطار اليوم 9 رمضان في محافظة كفر الشيخ، بحسب التوقيت المحلي، الساعة 6:22 دقيقة مساءً عقب رفع أذان المغرب، ويفضل البعض تناول العصائر والتمور بعد الأذان، ثم أداء صلاة المغرب، بينما يفضل آخرون تناول الإفطار مع وقت رفع الأذان مباشرة ثم أداء صلاة المغرب، ويفضل فريق ثالث الانتظار إلى انتهاء أذان المغرب وتناول الإفطار.