«التعليم» تعلن تفاصيل جديدة عن وظائف التعليم الفني المتاحة 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن رئيس وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني، تتمثل في مشاركته في أعمال اللجان النوعية وفقا للتكليفات التي يكلف بها ويتأكد من توافق كل أعمال الإدارة مع القوانين واللوائح المنظمة ومع مبادئ تكافؤ فرص وتلقي الشكاوى والتوصيات والمقترحات ذات الصلة بجودة التعليم الفني ودراستها والتعقيب عليها وتنفيذ الميزانيات ورفع تقارير الإنفاق للمسؤولين بوزارة التربية والتعليم ووضع الميزانيات السنوية المطلوبة لإنجاز أعمال وأنشطة الوحدة.

تعريف المواظفين الجدد بمهامهم

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أن رئيس وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني، يعمل على وضع ومراجعة خطة دمج تعريف المواظفين الجدد بمهامهم مع توفير فرص التطوير الوظيفي ويقدم التوجيه والإرشاد للعاملين بالوحدة لرفع كفائتهم وتحسين أدائهم وتحفيظهم ومنحهم فرص التطوير المهني وفقا للتشريعات واللوائح السارية في شأن إدارة الموارد البشرية، ويشرف على اختيار وتعيين الكوادر الضرورية لتحقيق غايات وأهداف الوحدة المركزية لتحسين وضمان الجدوة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مهامه أيضاً تشمل وضع ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد المخرجات اللزمة لكل الإدارات النوعية الفرعية داخل الوحدة المركزية لتحسين وضمان الجودة ودعم مدارس التعليم الفني في عقد اتفاقيات توأمة محلية أو دولية مع مدارس أخرى لأجل تحسين الجودة بتلك المدارس وتنسيق جهود شركاء التنمية والمتعلقة بتحسين جودة التعليم الفني.

الإشراف على وضع مبادرات لتحقيق الشراكة الضرورية مع القطاعين الخاص

وأكدت على أنه يشرف على وضع مبادرات لتحقيق الشراكة الضرورية مع القطاعين الخاص والأهلي لدعم تنفيذ إستراتيجيات وخطط جودة التعليم الفني ووضع وتحديث محتوى منصات تبادل المعرفة الخاصة بالجودة والإشراف على وضع نظام الإثابة المناسب لاستقطاب وتحفيز واستيفاء الكوادر ذات الأداء العالي للعمل بوحدات جودة التعليم الفني وتشجيع المدارس على الحصول على الاعتماد.