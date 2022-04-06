توجيه عاجل لحصر أعداد طلاب المدارس الفنية المتجاوزين نسب الغياب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هامًا وعاجلًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، لإرسال حصر بإجمالي أعداد الطلاب الذين تجـاوزوا نسـب الغيـاب المقررة 85% نظـري، 75% عملـي الـذيـن لـيـس لهـم الحـق دخـول الامتحـان للنقـل والدبلوم للعام الدراسـي 2021/2022 وذلك لجميـع النوعيات بـالتعليم القنـي «صناعي – زراعـي - تجـاري - فندقي».

حصر أعداد الطلاب المتجاوزين للغياب

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية والتي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، إنه جاري إرسال أعداد الطلاب المتجاوزين نسب الغياب المقررة في موعد أقصاه الخميس 7 أبريل حتـى يتسـنى العـرض على الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

وأكدت الوزارة علي المديريات، بإرسال أعداد الطلاب عن طريق «الفاكس + الواتس أب» الخاص بمديري العموم للنوعيات بملف Excel.

عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 في 28 مايو

وفي سياق آخر تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ امتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد الامتحان وهي كالتالي:

- تعقد امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 21 مايو.

- تعقد الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو.

- البدء في أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم السبت 2022/6/24.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2022 حوالي 800 ألف طالب تقريبًا بكافة النوعيات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج» بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

3100 عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام .

- 25 لجنة نظام ومراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 2022.

- 800 ألف طالب تقريبًا بكافة النوعيات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج».

- 23 ألف طالب وطالبة يطبق عليهم منهجية الجدارات المهنية.