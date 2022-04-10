هل أعداد مصابي كورونا في مصر سترتفع مرة أخرى بسبب تجمعات رمضان؟.. الصحة تجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أعداد مصابي كورونا في مصر تشهد انخفاضًا وفقًا للإصابات التي تدخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية، وأكد أن حالات كورونا في مصر حالتهم تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، ومعظم مصابي كورونا في مصر هم «عزل منزلي».

أعداد مصابي كورونا فى مصر

تابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عواقب التجمعات في شهر رمضان الكريم وخروج المواطنين وعدم التزام البعض ستظهر خلال الأسبوع المقبل من خلال البيان الأسبوعي لـ كورونا، مطالبًا المواطنين بالاحتفال بشهر رمضان الكريم مع توخي الحذر من الفيروس، وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على ما أنجزته الدولة المصرية في جائحة فيروس كورونا.

حالات كورونا فى مصر

وعن استقبال شحنات جديدة من لقاح كورونا، قال من المتوقع عدم استقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا خلال الفترة الحالية وممكن متابعة الاستقبال بعد عيد الفطر المبارك، مطمئنًا المواطنين بخصوص توافر لقاحات كورونا داخل جميع مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحًا عمل المراكز على فترتين خلال شهر رمضان الكريم تنفيذًا لتوجيهات الدولة لتوسعات في عملية التطعيم والوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان استمرار حجز التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصرالتابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، لافتة إلى أهمية التواصل مع الخط الساخن للوزارة الذي يستقبل كافة الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بفيروس كورونا وغيره من الأمور والرد عليها من خلال المصادر الرسمية.