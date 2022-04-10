13 معلومة عن نفق الأزهر في رمضان.. يستوعب أكثر من مليون سيارة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة تكثيف خدماتها خلال شهر رمضان، ومنها خدمات نفق الأزهر، حيث يعد مرفق وشريان حيوى لتسيير الحركة المرورية بالعاصمة وأحد مكونات مشروع تطوير منطقة القاهرة الفاطمية وتنميتها سياحيا باعتبارها من المناطق الأثرية الهامة فى تاريخ مصر.

وأوضح تقرير صادر عن محافظة القاهرة بعض النقاط الهامة عن نفق الأزهر خلال الفترة الراهنة التي يتخللها شهر رمضان:

- تم افتتاح مشروع نفقى الأزهر والتشغيل فى أكتوبر 2001.

- النفق عبارة عن نفقين متجاورين بطول 2.65 كم تقريبا لكل منهما.

- يمر نفق الأزهر بالدراسة وشارع الأزهر وتقاطع شارع بورسعيد وميدان الأوبرا.

عمق نفق الأزهر

- يبلغ عمق النفقين من سطح الشارع حتى منسوب الطريق داخل النفق 31 متر.

- عدد السيارات التى تمر بالنفقين يوميا خلال شهر رمضان حوالى 40 ألف سيارة أى بما يعادل مليون و200 ألف سيارة شهريا.

- السرعة القصوى داخل النفق 50 كيلو متر فى الساعة.

31 تليفون طوارئ

- يوجد بالنفق 31 تليفون طوارئ على طول النفقين لطلب المساعدة فى حالة حدوث أى عطل لأحد السيارات بالنفق.

- عدد العاملين بالنفق 282 موظف ما بين إداريين ومهندسين صيانة وفنيين وخدمات وطوارئ وأمن ومشغلين غرفة التحكم.

- عند حدوث عطل فى المركبة داخل النفق بالقاهرة يتم رصده من خلال غرفة التحكم المركزية ويتم إرسال فريق الطوارئ للمساعدة فى اصلاح العطل أو الخروج بالمركبة خارج النفق مجانا.

- مواعيد العمل للنفق من الساعة 6 صباحا حتى 2 صباحا، عدا أيام الخميس والجمعة يستمر فتح النفقين حتى الساعة 5 صباحا.

- القيام بأعمال الصيانة والنظافة بجسم النفق خلال فترة غلق النفقين.

- تكثيف أعمال الخدمات بالوردية الليليلة وذلك لإنهاء أعمال النظافة داخل النفقين خلال المدة المغلق بها النفق.

- تكثيف الأعمال الأمنية بالمحطات الخاصة بالنفقين وذلك للتأمين ضد وجود أى جسم غريب أو مخاطر بالنفق.