وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وجاء في نص البرقية : «يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان».

تابع وزير التنمية المحلية البرقية «داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم وشعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والنجاح والإزدهار، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين، حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة».

وبعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وجاء في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأضاف وزير التنمية المحلية في البرقية: داعياً المولى عز وجل أن يبارك جهودكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها في الأمن والسلام والتقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.