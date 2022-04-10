رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بذكرى العاشر من رمضان

كتب:

وائل فايز
03:48 م | الأحد 10 أبريل 2022
اللواء محمود شعراوي

اللواء محمود شعراوي

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وجاء في نص البرقية : «يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان».

تابع وزير التنمية المحلية البرقية «داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم وشعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والنجاح والإزدهار، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين، حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة».

وبعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وجاء في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأضاف وزير التنمية المحلية في البرقية: داعياً المولى عز وجل أن يبارك جهودكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها في الأمن والسلام والتقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

اقرأ المزيد:

مدبولي يواصل جولته لعدد من مصانع 6 أكتوبر ويزور شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية

مدبولي يستعرض تقريرا عن «القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية»: مهتمون بحفظ التراث

 شعراوي: انطلاق مبادرة سند الخير في 6 محافظات وتحقيق مبيعات 2.6 مليون

«شعراوي وجمعة وعلام» يفتتحون مسجد السيدة خديجة في 6 أكتوبر بالجيزة

«شعراوي»: 191 مليون جنيه حجم استثمارات تطوير منظومة المخلفات بسوهاج
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.