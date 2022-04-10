وظائف خالية في بنكي مصر وHSBC.. طلاقة في اللغة الإنجليزية شرط أساسي

كشف كل من بنك HSBC وبنك مصر عن حاجتهما لشغل وظائف خالية للعمل داخل تلك المؤسسات المالية والمصرفية، وذلك عبر منصة التوظيف «لينكد إن»، منوهًا مشيرين إلى ضرورة القيام بمجموعة من المهام، فضلا عن مؤهلات التي يجب توافرها في المتقدم كسنوات الخبرة والمؤهل والمهارات المختلفة.

وظائف بنك HSBC

ولفت بنك HSBC عن حاجته لـ وظيفة أخصائي خدمة العملاء الرقمية GLCM GSC، بعدة شروط ومهام، على النحو التالي:

- طلاقة في اللغة الإنجليزية.

- تركيز وتوجه استثنائي على العميل.

- مهارات الاتصال الشخصية واللفظية والكتابية.

- القدرة على التواصل بكفاءة مع الفرق المحلية والعالمية.

- مهارات تنظيمية وإدارة الوقت ممتازة.

- القدرة على تعدد المهام، اعتمادًا على أهمية المهام.

- شخص متحمس وقادر على إظهار روح المبادرة والتحفيز الذاتي والاستعداد للتعلم.

- الخبرة والكفاءة مع التقنيات القائمة على الويب.

- معرفة تقنية حيث تعتبر تجربة GLCM الرقمية من الأصول.

- معرفة واسعة ببرامج MS.MI وإعداد التقارير وإدارة الوقت الحقيقي.

- الرد على الاستفسارات الحساسة للوقت، التي غالبًا ما تكون عالية القيمة، والتصعيد من الإدارات الأخرى والمباشرة من العملاء.

وظائف بنك مصر

كما أعلن بنك مصر عن حاجته لوظيفة مدير إدارة الثروات الدولية، بشروط هي:

- درجة البكالوريوس.

- ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في أسواق رأس المال ومشتقات المكتب الخلفي.

- معرفة ممتازة بالعمليات المصرفية وجوانب المنتج.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- مراجعة وترخيص إدخالات تسويات تداولات الدخل الثابت والأسهم من خلال FCUBS.

- مراجعة تذاكر تداول الدخل الثابت والأسهم التي يتم إرسالها للعملاء.

- مراجعة وإرسال تذاكر الخيارات IRS والسلع إلى العملاء.

- حسابات التدفقات النقدية لصفقات المشتقات، والاتفاقيات مع الأطراف المقابلة وبدء المدفوعات على SWIFT.

- مراجعة وترخيص إدخالات دفتر الأستاذ في FCUBS.

- العمل عن كثب مع تجار الأسواق العالمية لإدارة وضمان التسوية السلسلة لجميع صفقات المشتقات.

- المتابعة مع الأطراف المقابلة بشأن أي مسألة تسوية تجارية.