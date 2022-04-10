«التعليم»: نستهدف رفع كفاءة القيادات التربوية لمواكبة المناهج المطورة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2022/2026، ومنهجية إعداد الخطة المستقبلية، مؤكدة أنه جرى إعداد مشروع تطوير التعليم للصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية وتدريب معلمي هذه الصفوف على المنهج الجديد، وما يصاحب ذلك من توفير مصادر ووسائل المعرفة والتعلم عن بعد، وتوفير الشاشات التفاعلية وتجهيز البنية التحتية والمعلوماتية.

خطة من الوزارة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية

وقالت وزارة التربية التعليم في خطتها، إنه تم تطوير مرحلة التعليم الثانوي بالكامل وما يصاحبها من تطوير بنية تكنولوجية، ومصادر للتعلم وطرق التقييم والامتحانات وشاشات تفاعلية، وتوصيلات داخلية لفصول المرحلة الثانوية بالإضافة إلى:

- إتاحة تغذية مدرسية صحية للمراحل التعليمية من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي وعدد من مدارس التعليم الفني ومدارس التربية الخاصة على مستوى الجمهورية.

تطبيق تصريح مزاولة المهنة من الأكاديمية المهنية للمعلم

. إتاحة مدارس متميزة بأنواع ومناهج دولية مختلفة لمتوسطي الدخل، ورفع كفاءة القيادات التربوية في «المدرسة - الإدارة التعليمية - المديريات والوزارة»، بما يتناسب مع المناهج المطورة مصادر التعليم الإلكترونية وأحدث الإصدارات في عمليات التعلم عن بعد.

- تطبيق تصريح مزاولة المهنة من الأكاديمية المهنية للمعلم بما يحقق المعايير العالمية للجودة وما يصاحب ذلك من رفع مهارات وتدرب معلمي الجمهورية، وبعد اجتياز الاختبارات المحددة مسبقًا بمعرفة الأكاديمية.

- إتاحة الأنشطة والمسابقات للتشجيع على الابتكار والإبداع إذ توفر المراكز الاستكشافية المعامل والتجارب التتيح للطلاب الابتكار والاختراع والتطبيق العلمي والعملي.

رفع كفاءة العاملين في التعليم الفني

إما فيما يخص التعليم الفني وتطويره بما يتناسب مع التنمية الاقتصادية ورفع متوسط دخل الفرد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، فيجري رفع كفاءة العاملين بالتعليم الفني وفقا للتخصصات المستحدثة، كالتالي:

- تفعيل منظومة «مدرسة داخل مصنع - مدرسة داخل مزرعة» بالتعاون مع شركاء التنمية استحداث تخصصات جديدة، وتطوير بعض التخصصات وفق الخريطة الاستثمارية و التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية.

- استحداث نوعيات جديدة من المدارس الفنية ومنها مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتفعيلها وتوزيعها جغرافيًا وفق خريطة الأنشطة والاحتياجات الاقتصادية، وكذا متطلبات سوق العمل.

- توفير وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل داخل مدارس التعليم الفني، بما يسهم في تقليل معدل البطالة، وكذا التعرف على احتياجات الخريطة الصناعية الاستثمارية.

- رفع كفاءة العاملين بالتعليم الفني وفقًا للتخصصات المستحدثة والمطورة وفقًا لمنهجية الجدارات.

- التدريب المهاري للطلاب التعليم الفني في بيئة العمل على الآلات والمعدات.