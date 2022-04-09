الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة.. الاحتلال يقمع المقدسيين في «باب العامود»

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وقمعت القوات الإسرائيلية، أمس الجمعة، الشبان المقدسيين في منطقة «باب العامود» بالقدس المحتلة.

وأصيب شابان فلسطينيان، برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، عليهم بوحشية في «باب العمود»، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، بينها المستعربين، 4 شباب فلسطينيين من محيط المنطقة، بعد الاعتداء عليهم بالهراوات بوحشية، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

واستهدف فلسطينيون، مساء أمس الجمعة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والزجاجات الحارقة في شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

مدير «الأقصى» يحذر من زيادة وتيرة الاقتحامات لـ المسجد

بدوره، حذر مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، أمس الجمعة، من أن زيادة وتيرة الاقتحامات والتحريض من جماعات المستوطنين على تقديم القرابين في المسجد، سيزيد من حالة التوتر في القدس وفي كل فلسطين.

وكانت جماعات «الهيكل المزعوم»، أطلقت في وقت سابق، دعوات جديدة، لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك، خلال أيام عيد الفصح، انطلاقا من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أبريل الجاري.

نتنياهو كان في مكتبه أثناء هجوم تل أبيب

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو كان موجودا في مكتبه بالقرب من شارع «ديزنجوف» بـ تل أبيب أثناء هجوم نفذه شاب فلسطيني مساء أمس الأول الخميس.

وارتفع عدد قتلى عميلة «تل أبيب» إلى 3 أشخاص بعد الإعلان مساء أمس الجمعة عن وفاة أحد المصابين، فيما لا يزال 6 أشخاص يتلقون العلاج بحالة ما بين متوسطة وخطيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن قوات الأمن قتلت المشتبه به في تنفيذ هجوم على مرتادي إحدى الحانات في شارع «ديزنجوف».