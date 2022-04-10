وكيل «صحة الشرقية» يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الزقازيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى الزقازيق العام لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير الجارية بها، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية المختلفة، ومن تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

جراحة قلب مفتوح لمواطن في مستشفى الزقازيق

وقام وكيل صحة الشرقية بالاطمئنان على الحالة الصحية لمريض يبلغ من العمر 31 عاما، بعد إجراء جراحة قلب مفتوح له من خلال الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح، بقيادة الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور خالد مصطفى حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق.

وكان المريض يعاني من ارتجاع شديد بالصمام ثلاثي الشرفات، مع ضعف بعضلة القلب، وارتفاع شديد بضغط الشريان الرئوي، مع وجود جلطة بالأذين الأيسر، وتم إجراء جراحة قلب مفتوح وتغير الصمام الميترالي بصمام قلب صناعي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات.

توفير الرعاية الطبية لكافة المرضى

وحرص وكيل وزارة الصحة بالشرقية على الاستماع إلى والد مريض القلب، لمعرفة مدى رضاه عن الخدمة الطبية، وتوفير أي احتياجات طبية له، والذي أشاد بحسن المعاملة وتقديم الخدمة الطبية، وسرعة إجراء العملية الجراحية والفحوصات الطبية لنجله في أقل من 4 أيام، بقرار علاج على نفقة الدولة، دون تحمله أي أعباء مالية، كما أطمأن وكيل الوزارة على الحالة الصحية للمرضى بأقسام العنايات المركزة والعناية المتوسطة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

تطوير قسم الحضانات بالمستشفى

كما تفقد أعمال التطوير الجارية بقسم الحضانات الجديد، والذي يسع لعدد 25 حضانة، بدلاً من 17 حضانة حالياً، وتطوير العناية المركزة للأطفال، وجناح العمليات الجديد، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، وفرش وتجهيز الأقسام، لدخولها الخدمة الطبية في خلال أيام لصالح المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.