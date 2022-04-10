موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة الشرقية

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة، اليوم الأحد، الموافق 9 رمضان، مواعيد مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب الذي يتزامن مع موعد الإفطار.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان محافظة الشرقية

وأوضحت هيئة المساحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن موعد الإفطار وأذان المغرب 9 رمضان محافظة الشرقية يحين موعده في الساعة السادسة و19 دقيقية مساء، ويتزامن مع ذلك انطلاق مدفع الإفطار.

مواقيت الصلوات على مدار اليوم

كما أوضحت الهيئة مواقيت الصلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حيث جمع سبحانه وتعالى الأوقات الأربع دون فصل، لأن كل وقت منها ينتهي مع دخول وقت الصلاة التالية لها.

ويحين موعد صلاة الفجر في الساعة الرابعة ودققتين صباحا، أما الشروق فيحين موعده الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحا، ويحين موعد أذان الظهر في الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة، وأذان العصر في الساعة الثالثة و30 دقيقة عصرا، وموعد المغرب في الساعة السادسة و19 دقيقة مساء، أما صلاة العشاء فيحين موعدها الساعة السابعة و39 دقيقة.

تحديد مواعيد الصلوات

وذكرت الهيئة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقيم الصلاة لدلوك الشمس، أي من زوالها، إلى غسق الليل، أي ظلمته، وهذه الفترة هي أوقات الصلوات الأربع، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ثم فصل سبحانه وتعالى صلاة الفجر لأن وقت صلاتها ينتهي بشروق الشمس ولا يتصل بوقت صلاة الظهر التالية لها.