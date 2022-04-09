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مصرع شقيقين دهسهما قطار أثناء عبور القضبان بـ«موتوسيكل» في الشرقية

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نظيمه البحرواي وسمر السيد
04:53 م | السبت 09 أبريل 2022
أرشيفية

أرشيفية

لقي شابان شقيقان مصرعهما دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بناحية كفر الحاج عمر بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تفاصيل وفاة شقيقين دهسا تحت عجلات قطار

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بتلقي المركز إخطارا بوفاة «شحتة. ع»، وشقيقه «محمد»، مقيمان بعزبة أنقولا التابعة لمركز فاقوس، إثر تعرضهما للدهس أسفل عجلات قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد ناحية الشباينة بكفر الحاج عمر التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات، وتبين أن الشقيقين كانا يستقلان «موتوسيكل» وحاولا عبور شريط السكة الحديد وتصادف مرور القطار في نفس الوقت، ولم يتجاوزا شريط السكة الحديد قبل قدوم القطار، الذي دهسهما.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمانين والتحفظ عليهما داخل مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة

حزن بين أهالي القرية

وتوافد أهالي القرية على منزل الشابين لتقديم واجب العزاء لأسرتهما ومواساتهما، وتجمعوا أمام المنزل انتظارا لوصول الجثامين لتشييعهما لمثواهما الأخير بمقابر الأسرة وسط حالة من الحزن عمت أرجاء القرية.

وأكد الأهالي أن الشابين كانا يتصفان بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق وأن وفاتهما كانت صادمة وفاجعة لجميع الأهالي، خاصة أن لهما شقيق توفي منذ 3 سنوات في الأردن.

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