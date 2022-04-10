عاجل.. استئناف الشحن الجوي من مصر إلى أستراليا عبر نقاط وسيطة محددة

صرح السفير محمود زايد، سفير مصر في كانبرا، بأن وزارة الداخلية الأسترالية أصدرت قرارًا بتخفيف الحظر الذي فرض في ديسمبر 2015 على الشحن الجوي للبضائع من مصر إلى أستراليا.

إتاحة حركة الشحن الجوي من مصر إلى أستراليا

وأشار زايد إلى أنّ القرار يُتيح استئناف حركة الشحن الجوي من مصر إلى أستراليا عبر نقاط وسيطة محددة، وهو ما سيعزز من حركة التجارة والنقل بين البلدين.

وأشاد السفير المصري بالقرار المشار إليه باعتباره خطوة إيجابية كللت الجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية من قِبل وزارتي الخارجية والطيران المدني المصريتين، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الأسترالية المعنية.