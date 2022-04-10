ليلى زاهر تحاول فقدان الوزن في بيتنا روبوت

شهدت الحلقة 8، من مسلسل في بيتنا روبوت، عددا كبيرا من الأحداث الشيقة التي تفاعل معها الجمهور، بداية من المسابقة التي دخل بها كل من: «لذيذ وزمبا»، وصولًا لـ ليلى زاهر التي تحاول الحفاظ على رشاقتها في مسلسل في بيتنا روبوت 2.

وظهرت الفنانة ليلى زاهر، في مسلسل في بيتنا روبوت 2، الحلقة 8، وهي تحاول الحفاظ على وزنها، ورشاقتها، من خلال قيامها بعدة تمرينات رياضية، وتشجعها على ذلك النجمة شيماء سيف، التي تقدم شخصية الروبوت «زومبا».

ليلى زاهر تحافظ على وزنها خلال مسلسل في بيتنا روبوت 2

إذ ظهرت الروبوت «زومبا»، جالسة بجانب «سارة»، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة ليلى زاهر في مسلسل في بيتنا روبوت 2، وتقوم بحساب عدد التمرينات التي تؤديها الأخيرة.

مواقف طريفة تجمع هشام جمال وليلى زاهر في بيتنا روبوت 2

وخلال الحلقة 8، أيضًا، حدثت عدة مواقف طريفة، بين هشام جمال، وليلى زاهر، في مسلسل في بيتنا روبوت 2، وذلك بسبب التغيرات المزاجية التي تمر بها «سارة» أثناء الحمل، حيث تشعر بالعصبية باستمرار، وتقوم باخبار الطبيبة «عبلة العلبة»، التي تطمئنها بأن هذه الأمور طبيعية خلال فترة الحمل.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويتم عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري عبر شاشة الحياة الفضائية، بحيث يكون العرض الأول للحلقة في تمام الساعة 6:20 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 1 صباحًا، والثانية فتكون في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة «Watch it»، الإلكترونية.